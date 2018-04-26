Ещё
В Сочи ограничат движение грузовиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи ограничат движение грузовиков на время ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сочи ограничат движение грузового транспорта на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает портал «Юга.ру».
«В частности, ограничения коснутся Адлера на участке от Кудепсты до поста Псоу и в районе Красной Поляны до развязки на Молдовке», — заявили в пресс-службе мэрии.
Новые меры будут действовать только в дни матчей, то есть 15, 23, 26, 30 июня и 7 июля с 7:00 до 1:00.
Ограничение движения не аккредитованного транспорта введут в дни матчей на территории, прилегающей к Олимпийскому парку, и в центре города — в районе проведения фестиваля болельщиков с 1 июня по 16 июля.
Ранее ФАН сообщало, что мост Бетанкура и набережная Макарова в Санкт-Петербурге будут открыты для движения в мае.
RT на русском: последние новости
В Монако представили российский спорткар Эксперт прокомментировал возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права Названы самые популярные автомобили среди импортированных в Россию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
«АвтоВАЗ» стал прибыльным1
Будущее Ford Mondeo выглядит мрачным
«Предъявите инвалида или платите»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение