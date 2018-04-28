Названы самые популярные автомобили в Москве

«Автостат»: Каждая четвертая проданная машина в Москве в январе-марте относится к корейской марке

Каждая четвертая проданная машина в Москве в январе-марте 2018 г. относится к корейской марке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам I квартала 2018 г. в Москве было реализовано 48,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% больше, чем год назад. Каждая четвертая проданная машина в столице относится к корейской марке. Так, за три месяца москвичи приобрели 7 тыс. 484 автомобиля KIA и 5 тыс. 254 — Hyundai. Также в тройку лидеров по предпочтениям московских покупателей вошел Volkswagen (3 тыс. 617 штук)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что замыкают пятерку лидеров столичного рынка в январе-марте 2018 г. Skoda (3 тыс. 297 единиц) и Toyota (3 тыс. 127 единиц). Уточняется, что кроме перечисленных марок, за январь-март 2018 г. москвичи покупали еще новые легковые автомобили Mercedes-Benz (3 тыс. 126 единиц), Nissan (2 тыс. 860 единиц), Renault (2 тыс. 715 единиц) и BMW (2 тыс. 590 единиц). Последней в топ-10 московского авторынка финиширует отечественная LADA (2 тыс. 211 единиц).