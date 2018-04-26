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Cтартовали продажи обновленного Subaru Outback
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В России стартовали продажи обновленного Subaru Outback 

Автовести 1 час назад
Фото: © Subaru
Компания Subaru провела практически незаметную глазу, но крайне полезную модернизацию кросс-универсала Outback. Автомобили 2018 модельного года уже доступны у официальных дилеров марки.
Представительство марки Subaru объявило о старте российских продаж обновленного универсала Subaru Outback, начиная с 26 апреля. Автомобиль получил легкий рестайлинг внешности, более удобный интерьер и некоторые технические доработки. Стоимость базовой версии японского кросс-вагона с оппозитным двигателем 2,5 л (175 л.с.) в комплектации Standart составляет 2 449 000 рублей. Топ-модификация с мощным 249-сильным мотором 3,6 л в исполнении Premium ES стоит 3 299 900 рублей.
От дореформенной модели обновленный Outback 2018 года отличается другой решеткой радиатора, бамперами с улучшенной грязезащитой и передней оптикой с измененной LED-графикой. В интерьере — новый руль, более удобная архитектура центральной консоли (индикация "климата" переехала на дисплеи в поворотных регуляторах), а отделка выполнена из более качественных и дорогих материалов. Информационно-развлекательные системы Starlink с 6,5— и 8-дюймовыми тачскринами обросли новыми мультимедийными возможностями.
Что касается технической части части, обновленный Subaru Outback получил перенастроенную в сторону управляемости и комфорта подвеску, перекалиброванный электроусилитель руля, улучшенные тормоза, а главное — доработанный вариатор Lineartronic, который работает плавнее и быстрее, чем раньше.
В базовое оснащение входят светодиодные фары, 2-зонный "климат", кожаный салон с подогревом всех сидений, кресло водителя с сервопривjдом и памятью, 7 подушек (включая коленную), крепления Isofix, круиз-контроль, камера заднего вида, обогрев зоны стеклоочистителей, датчик давления в шинах, USB-розетки для обоих рядов сидений, 17-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ в салон и многое другое.
Топовые комплектации Premium ES под завязку оснащены дорогими опциями, но самая важная из них — это комплекс систем помощи водителю EyeSight. Он включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе. Стоимость "Аутбека" с комплексом EyeSight начинается с 2 789 900 рублей за универсал с 2,5-литровым мотором, а 249-сильная версия имеет эти ассистенты по умолчанию.
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