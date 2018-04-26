Автоэксперты назвали самые популярные автомодели бюджетного сегмента на авторынке РФ

В обозначенном рейтинге первенство удерживает автомодель LADA Granta . Цена новой машины 399900 рублей.

Второе место за автомоделью этого же автобренда — LADA Largus . Такой автомобиль доступен на российском авторынке за 544900 рублей.

Третий в списке французский Renault Sandero с привлекательной ценой в 534000 рублей. Еще одна автомодель французского автобренда — Renault Logan четвертая в рейтинге с ценой 597990 рублей.

Замыкает ТОП-5 бюджетных автомоделей российский легкий внедорожник LADA 4х4. Автомобиль доступен от 489900 рублей.

Не смотря на довольно низкую цену, обсуждаемые автомодели зарекомендовали себя с положительной стороны и пользуются высокой популярность у российских автовладельцев.

А то, что среди «бюджетников» есть и французские автомодели, говорит о том, что зарубежные автопроизводители адекватно оценивают свою продукцию, не завышая до небес цену только потому, что имеют узнаваемое имя на мировом авторынке.