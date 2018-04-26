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Автоэксперты назвали самые популярные автомодели бюджетного сегмента на авторынке РФ
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Автоэксперты назвали самые популярные автомодели бюджетного сегмента на авторынке РФ 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В обозначенном рейтинге первенство удерживает автомодель LADA Granta. Цена новой машины 399900 рублей.
Второе место за автомоделью этого же автобренда — LADA Largus. Такой автомобиль доступен на российском авторынке за 544900 рублей.
Третий в списке французский Renault Sandero с привлекательной ценой в 534000 рублей. Еще одна автомодель французского автобренда — Renault Logan четвертая в рейтинге с ценой 597990 рублей.
Замыкает ТОП-5 бюджетных автомоделей российский легкий внедорожник LADA 4х4. Автомобиль доступен от 489900 рублей.
Не смотря на довольно низкую цену, обсуждаемые автомодели зарекомендовали себя с положительной стороны и пользуются высокой популярность у российских автовладельцев.
А то, что среди «бюджетников» есть и французские автомодели, говорит о том, что зарубежные автопроизводители адекватно оценивают свою продукцию, не завышая до небес цену только потому, что имеют узнаваемое имя на мировом авторынке.
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