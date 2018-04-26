ГЛОНАСС ослеп?

Группировка спутников российской системы навигации ГЛОНАСС, возможно, потеряла возможность всемирного покрытия. СМИ сообщают о том, что два из 24 спутников вышли из строя. Первый аппарат был потерян 19 апреля. Второй спутник перестал выходить на связь чуть позже.

Таким образом, на данный момент из 25 спутников системы реально работают только 22. Еще один находится в резерве на испытаниях.

Роскосмос на своем сайте приводит другие сведения. По данным ведомства, в штатном режиме работают 23 спутника. Один из утерянных будет заменен в июне.

Между тем, судя по характеристикам системы ГЛОНАСС, для всемирного покрытия требуется 24 работающих аппарата. Для покрытия территории России достаточно и 18-ти.

Несмотря на это, Роскосмос категорически опровергает информацию о потере мирового покрытия. Ведомство заявило, что имеющиеся спутники справляются с поставленной задачей.

Еще на стадии разработки спутниковая система засветилась в череде коррупционных скандалов. В 2012 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения 6,5 млрд рублей из средств, выделенных на разработку и развитие системы. В 2013-м году было возбуждено второе уголовное дело по факту хищения 85 млн рублей.