Ещё
ГЛОНАСС ослеп?
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГЛОНАСС ослеп? 

Car-Mania 4 часа назад
Фото: ruposters.ru
Группировка спутников российской системы навигации ГЛОНАСС, возможно, потеряла возможность всемирного покрытия. СМИ сообщают о том, что два из 24 спутников вышли из строя. Первый аппарат был потерян 19 апреля. Второй спутник перестал выходить на связь чуть позже.
Таким образом, на данный момент из 25 спутников системы реально работают только 22. Еще один находится в резерве на испытаниях.
Роскосмос на своем сайте приводит другие сведения. По данным ведомства, в штатном режиме работают 23 спутника. Один из утерянных будет заменен в июне.
Между тем, судя по характеристикам системы ГЛОНАСС, для всемирного покрытия требуется 24 работающих аппарата. Для покрытия территории России достаточно и 18-ти.
Несмотря на это, Роскосмос категорически опровергает информацию о потере мирового покрытия. Ведомство заявило, что имеющиеся спутники справляются с поставленной задачей.
Еще на стадии разработки спутниковая система засветилась в череде коррупционных скандалов. В 2012 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения 6,5 млрд рублей из средств, выделенных на разработку и развитие системы. В 2013-м году было возбуждено второе уголовное дело по факту хищения 85 млн рублей.
Car-Mania: последние новости
Бензин будет дорожать каждую неделю Автомобили Lada подорожают с 1 мая Renault испытывает новые Twingo и Clio
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Ford откажется от «легковушек»
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Explorer 2020 Ford показал только под покрывалом
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение