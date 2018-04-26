В России в 2017 году было отозвано 1,5 млн автомобилей, сообщил в ходе Коллегии Росстандарта его руководитель Алексей Абрамов. В 2016 году было отозвано 1,1 млн штук. Таким образом, рост отзывов составил 36,4%.
«В прошлом году с российского рынка было отозвано свыше 2,5 млн автомобилей. Отзывались и другие виды продукции, к примеру, бытовая и прочая электротехника», — отметил он.
Абрамов также сказал, что в дальнейшем ведомство продолжит контроль в этой сфере.
«Речь идёт о внезапных проверках путём «контрольной закупки»», — заявил глава Росстандарта.