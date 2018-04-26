Ещё
Отзыв автомобилей в России в 2017 году вырос на 36,4% — до 1,5 млн штук
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отзыв автомобилей в России в 2017 году вырос на 36,4% — до 1,5 млн штук 

Rambler News Service 1 час назад
В России в 2017 году было отозвано 1,5 млн автомобилей, сообщил в ходе Коллегии Росстандарта его руководитель Алексей Абрамов. В 2016 году было отозвано 1,1 млн штук. Таким образом, рост отзывов составил 36,4%.
«В прошлом году с российского рынка было отозвано свыше 2,5 млн автомобилей. Отзывались и другие виды продукции, к примеру, бытовая и прочая электротехника», — отметил он.
Абрамов также сказал, что в дальнейшем ведомство продолжит контроль в этой сфере.
«Речь идёт о внезапных проверках путём «контрольной закупки»», — заявил глава Росстандарта.
Rambler News Service: последние новости
ГИБДД планирует изменить правила сдачи практической части экзамена на права Renault подняла цены на новые автомобили в России в среднем на 3,8% «АвтоВАЗ» начал продавать в Европе Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Ford откажется от «легковушек»
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
ГЛОНАСС ослеп?
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение