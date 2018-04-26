Назван топ‐10 самых популярных внедорожников

Опубликован ТОП-10 самых популярных внедорожников в России

Стало известно, какие SUV являются самыми продающимися.

В первом квартале 2018 года в России было продано 157 200 новых кроссоверов и внедорожников. Сегмент SUV (Sport Utility Vehicle, спортивно-утилитарный автомобиль — прим. ред.) не теряет позиций на российском рынке, занимая крупнейшую долю в 43%.

По данным «Автостата», лидерство в рейтинге удерживает корейский автопроизводитель Hyundai с числом в 21 674 проданных автомобиля. Французы из Renault заняли вторую строчку с 18 232 проданными внедорожниками. Третьим в рейтинге стал Nissan и 14 911 машин.

Напомним, ранее был опубликован свежий ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском авторынке. Сразу три первые строчки заняты корейскими автопроизводителями.