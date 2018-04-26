Назван топ‐10 самых популярных внедорожников

Стало известно, какие SUV являются самыми продающимися.
В первом квартале 2018 года в России было продано 157 200 новых кроссоверов и внедорожников. Сегмент SUV (Sport Utility Vehicle, спортивно-утилитарный автомобиль — прим. ред.) не теряет позиций на российском рынке, занимая крупнейшую долю в 43%.
По данным «Автостата», лидерство в рейтинге удерживает корейский автопроизводитель Hyundai с числом в 21 674 проданных автомобиля. Французы из Renault заняли вторую строчку с 18 232 проданными внедорожниками. Третьим в рейтинге стал Nissan и 14 911 машин.
Четвертую и пятую строчки соответственно занимают Toyota (13 060 шт.) и Kia (11 874). Далее идут японцы из Mitsubishi (9158), Volkswagen (8149), LADA (7075), Chevrolet (6726) и Ford (5962) шт.). Как передает телеканал 360, Корее удается удержать лидерство в рейтинге из-за большого ассортимента кроссоверов, представленных на российском рынке. Модель Hyundai Creta, помимо этого, входит и в пятерку самых продаваемых автомобилей в нашей стране.
Напомним, ранее был опубликован свежий ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском авторынке. Сразу три первые строчки заняты корейскими автопроизводителями.