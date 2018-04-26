Explorer 2020 Ford показал только под покрывалом

Лишь только успел стихнуть ажиотаж вокруг скорой презентации возрожденного классического "рамника" Ford Bronco , а "голубой овал" вновь подстегивает интерес публики к своим грядущим моделям. На сей раз в центре внимания оказалось следующее поколение большого SUV Ford Explorer . На стартовавшем на этой неделе автосалоне в Пекине компания показала миру новинку, правда под роскошным синим покрывалом. Официальный дебют внедорожника состоится только в 2019 году.

И хотя из такой "презентации" сложно почерпнуть детали экстерьера грядущего Explorer 2020, некоторый ключевые особенности, все же, стали очевидны. Во-первых, новый Эксплорер стал более "зализанным", носовая часть не такая рубленая, зато колесные арки стали мускулистей и более акцентированы. Капот у следующей генерации короче предшественника, а силуэт крыши прижимается к хвостовой части, обеспечивая автомобилю спортивную осанку.

Что интересно, Ford Explorer 2020 изначально начнут производить и продавать только в Китае, а родной американский и прочие рынки будут подключены лишь через год после этого. Если верить слухам, автомобиль будет построен на базе новой заднеприводной архитектуры CD6, которую он разделит с "собратом" под маркой Lincoln , в развитие которой Ford, кстати, собирается инвестировать $5 млрд

Вместе с новый дизайном и платформой Ford Explorer 2020 получит спортивную версию ST, аналогичную Edge ST. Под капотом "заряженного" Explorer будут трудиться 400 "лошадей", производимых 3.0-литровым битурбо V6 от Continental и MKZ. Наопмним, что сейчас в Штатах самый мощный Explorer имеет 365 л.с. / 474 Нм. Также в планах производителя и выпуск версии с гибридной силовой установкой.

Скорее всего, мы увидим новинку в январе на Детройтском автосалоне 2019, а ее цена стартует с $30 000, взлетая до $50 000 за версию ST.