«Предъявите инвалида или платите»

Перевозившая своего отца-инвалида москвичка была вынуждена заплатить за бесплатную льготную парковку, поскольку заехала на стоянку с отцом, а выехать попыталась без него. Администратор стоянки заставил автомобилистку оплатить стоянку в десятикратном размере, поскольку «инвалида в машине не было». Городские власти уже признали свою ошибку и пообещали вернуть деньги.

Жительница Москвы Мария Грохольская неожиданно для себя стала заложницей льготной парковки, куда привезла своего отца-инвалида второй группы: ее отказались выпускать со стоянки без пассажира, которого она оставила на процедурах.

Автомобилистка обратилась в «Газету.Ru» за разъяснениями — неужели, чтобы льгота действовала, представителю инвалида с оформленным разрешением на парковку можно ездить только вместе со льготником?

Как рассказала Грохольская, инцидент произошел с ней на парковке на улице Академика Опарина 10 апреля. Женщина привезла своего отца на автомобиле для проведения процедур в задании неподалеку.

«Стоянка ограждена шлагбаумом, въехать на нее можно только предъявив документы, разрешающие парковку, которые у меня имеются, — рассказала читательница «Газеты.Ru». — Это разрешение на бесплатную парковку, справка или удостоверение инвалида, удостоверение личности. Их я предъявила диспетчеру парковки при въезде у шлагбаума. Далее процедура такова: сотрудник парковки все проверяет, фотографирует и отправляет в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на проверку, диспетчер открывает въезд для бесплатной парковки. Так и произошло».

При этом, по словам Грохольской, при заезде на такую парковку гражданам, пользующимися льготами, не нужно брать парковочный билет, что указано в объявлении при въезде. Не стала брать этот талон и сама автомобилистка.

«Мы заехали на парковку и припарковали автомобиль, — рассказала Грохольская. — Возвращалась я без папы-инвалида, он остался на процедурах. Однако при выезде меня не выпустили с парковки, со словами: «Нет инвалида в машине, мы вас не выпустим, платите за парковку!». Так и сказали: «Приводите инвалида и с ним выезжайте!» Все это было в очень грубой форме от диспетчера».

Такая ситуация ввела женщину в замешательство, поскольку при оформлении разрешении на парковку, в МФЦ ее заверили, что разрешение распространяется на автомобиль. И если на руках имеются все документы, подтверждающие бесплатную парковку, то и проблем не должно было быть.

«В итоге диспетчер сказал, что мне следует оплачивать парковку иначе он меня никак не выпустит. Я уже готова была это сделать, но ведь у меня не было парковочного талона. Тариф парковки, где был припаркован автомобиль составляет, 50 руб. в час, нас не было около полутора, но с меня почему-то требовали 500 руб., — продолжает москвичка. — Тогда я позвонила в службу поддержки «Моспаркинга», чтобы понять, где указаны эти правила, согласно которым я должна оплачивать парковку в 10 раз выше тарифа, ведь меня никто не предупреждал, о платном выезде.

По телефону мне объяснили, что столько стоит тариф «Утерянный парковочный билет». И уж потом писать жалобу в АМПП для выяснения ситуации и компенсации денежных средств. Я оплатила 500 руб., взяла все чеки и написала жалобу в АМПП.

Я не понимаю, как так: если инвалид, условно, лежачий больной, либо на кислороде, нужно этого больного обязательно заволочь в машину обратно в машину? Нет человека, нет льготы? Понятно же, что не в 500 руб. дело, а уже в принципе!».

Кроме того женщина сообщила о произошедшем в соцсетях и получила множество откликов от москвичей, которые сталкивались с подобными ситуациями.

«Я заехал я с инвалидом, мамой, выезжал без нее, не выпускали «без оплаты по утере», — поделился один из водителей.

«Газета.Ru» направила запрос в АМПП для разъяснения ситуации.

В ведомстве подтвердили, что при въезде на парковку инвалиды не берут парковочный талон для льготной парковки — для этого им необходимо только предъявить документы, подтверждающие инвалидность.

«В случае автомобилистки при выезде с парковки инвалида в автомобиле не было, в связи с чем возникло недопонимание, и контролер попросил оплатить парковку, так как парковочного талона не оказалось, — сообщили в АМПП. — Мы приносим свои извинения. Чтобы исключить такие ситуации в дальнейшем, со всеми контролерами будет проведен дополнительный инструктаж. С автором обращения уже связались наши сотрудники для возврата денежных средств, оплаченных за парковочный билет».

Председатель Общественного совета родителей, воспитывающих детей инвалидов (ОСРДИ), Татьяна Усенко рассказала «Газете.Ru», что за последнее время в Москве была проведена серьезная работа, в том числе вместе с общественниками и сотрудниками Дептранса. Тем не менее на объектах, куда приходится заезжать инвалидам, зачастую многое зависит от человеческого фактора.

«Для многих инвалидов и для их сопровождающих, в том числе для героини статьи, подъехать к медучреждению максимально близко — принципиальный момент, — говорит Усенко «Газете.Ru».

— Но зачастую сами парковщики не понимают всех нюансов, им приходится сначала доказывать, что тебе действительно очень нужно встать именно на место для инвалида и у инвалида есть это право: а потом объяснять, что уезжать можно и без такого пассажира.

Но несовершенство законодательной базы приводит к тому, что чуть ли ни каждый частный объект может устанавливать свои правила. Например, в аэропорте Домодедово просят доказывать степень родства с инвалидом и показывать посадочные талоны, чтобы заехать на бесплатную парковку, хотя на уровне федерального законодательства таких требований нет.

В целом ситуацию могло бы улучшить, если бы в Москве инвалидам с проблемами опорно-двигательного аппарата разрешили просто бесплатно парковаться на всех местах, не только со знаком «инвалид», как это разрешено многодетным семьям».

Напомним, что люди с ограниченными возможностями в Москве имеют право на бесплатную стоянку. Для этого автовладельцу с инвалидностью необходимо оформить пакет документов, после чего номер машины внесут в московский парковочный реестр.

Также на автомобиль необходимо наклеить специальный знак «Инвалид» — с 19 июля 2015 КоАП РФ разрешает эвакуировать машины без таких наклеек, даже если авто числится в реестре. Штраф для автовладельцев, паркующихся с нарушением на местах для инвалидов, составляет 5 тыс. руб.