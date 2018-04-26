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Jeep представил 7-местный Grand Commander
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Jeep представил 7-местный Grand Commander 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На Пекинском автосалоне состоялась премьера нового вседорожника марки Jeep под названием Grand Commander. Большой кроссовер с 3 рядами сидений призван конкурировать с VW Teramont и Toyota Highlander. Но пока только в Китае.
Внешность паркетника соответствует текущему дизайн-коду марки Jeep — передняя часть кузова и оптика напоминают нынешние Grand Cherokee, а взлетающая к задней стойке подоконная линия отсылает к Renegade. Под капотом у Grand Commander — 2-литровая турбочетверка в двух вариантах мощности — на 234 л.с. (350 Нм) и 265 л.с. (400 Нм). Привод будет передним только в начальных комплектациях с базовым мотором, во всех остальных случаях — подключаемый полный, с системой выбора режимов езды Jeep Select Terrain.
Пока что конкурент "Хайлендера" и "Терамнта" будет и выпускаться, и продаваться только в Китае, хотя со временем его в теории могут вывести и на другие локальные рынки.
А вот для рынка США Jeep разрабатывает похожие по габаритам модели с ностальгическим названием Wagoneer и Grand Wagoneer. Эти автомобили дебютируют ближе к 2020 году. Ожидается, что топовый Grand Wagoneer будет стоить около $140 000 и станет конкурировать с Land Rover и Mercedes-Benz.
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