«АвтоВАЗ» стал прибыльным

Впервые с 2011 года компания «АвтоВАЗ» завершила первый квартал 2018 года с прибылью, пишет « РБК » со ссылкой на сообщение автопроизводителя.

В отчетный период выручка «АвтоВАЗа» по МСФО составила 609 млн рублей. Годом ранее в тот же период российский производитель зафиксировал убытки в размере 2,8 млрд рублей. Источник отмечает, что в 2012 году компания получила прибыл в размере 29,2 млрд рублей.

По результатам января-марта 2018 года выручка компании составила 64,75 млрд рублей, что на 41% больше прошлогоднего результата. До 2,1 млрд рублей выросла операционная прибыль автопроизводителя, тогда как годом ранее по этому показателю был зафиксирован убыток в размере 1,03 млрд рублей.

В компании рост прибыли связывают с несколькими факторами, среди которых рост продаж новых автомобилей в России, а также увеличение цен, оптимизация производственных расходов.