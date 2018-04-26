«АвтоВАЗ» стал прибыльным 

Впервые с 2011 года компания «АвтоВАЗ» завершила первый квартал 2018 года с прибылью, пишет «РБК» со ссылкой на сообщение автопроизводителя.
В отчетный период выручка «АвтоВАЗа» по МСФО составила 609 млн рублей. Годом ранее в тот же период российский производитель зафиксировал убытки в размере 2,8 млрд рублей. Источник отмечает, что в 2012 году компания получила прибыл в размере 29,2 млрд рублей.
По результатам января-марта 2018 года выручка компании составила 64,75 млрд рублей, что на 41% больше прошлогоднего результата. До 2,1 млрд рублей выросла операционная прибыль автопроизводителя, тогда как годом ранее по этому показателю был зафиксирован убыток в размере 1,03 млрд рублей.
В компании рост прибыли связывают с несколькими факторами, среди которых рост продаж новых автомобилей в России, а также увеличение цен, оптимизация производственных расходов.
Напомним, что, согласно данным исследования «Автостат Инфо», в первом квартале 2018 года дилеры «АвтоВАЗа» реализовали автомобилей LADA на 37,2 млрд рублей. За отчетные три месяца, как сообщают в компании, больше всего машин LADA было продано в Татарстане — 4024 ед. (+11,7%), а также в Самарской области — 3868 авто (+16,3%) и в Башкортостане — 3487 шт. (+26,6%).