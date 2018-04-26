В России создали трансофрмер из ВАЗ-2110 

Легковая машина за считанные секунды может превращаться в робота.
В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен трансформер, сделанный на базе автомобиля ВАЗ-2110. На кадрах видно, как легковая машина за считанные секунды превращается в робота.
По сообщениям СМИ, автором изобретения является российский каскадер Геннадий Кочерга. Трансформер он назвал «Оптимус Геннадьевич Праймов» в честь бессменного лидера автоботов в мире киноиндустрии.
Также сообщается, что Кочерга намерен собрать, по меньшей мере, еще двух трансформеров из машин производства «АвтоВАЗа».