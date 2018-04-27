Путин лично оценит первый «солнцемобиль»

Путин пообещал лично оценить первый российский «солнцемобиль»

Президент РФ Владимир Путин пообещал лично посмотреть первый российский "солнцемобиль" в деле.

Машину главе государства показали во время посещения Санкт-Петербургского политехнического университета.

Руководители проекта рассказали главе государства, что скоро "солнцемобиль" будет принимать участие в соревнованиях в Сочи, где можно будет посмотреть на все его возможности.

"У меня в Сочи как раз будет совещание с военными, с министерством обороны. Может быть заеду к вам, посмотрю", — отреагировал Путин.

По словам разработчиков, особенностью электромобиля SOL является то, что он может заряжаться по ходу движения, солнечные батареи установлены на крыше машины. Машина может преодолевать расстояние более чем в 500 километров.