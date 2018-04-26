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Названы сроки открытия движения по мосту в Крым
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Автомобильное движение по мосту в Крым откроется в мае 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Движение транспорта по автодорожной части Крымского моста должно открыться во второй половине мая этого года, сообщает РИА Новости Крым.
По словам заместителя гендиректора ООО "Стройгазмонтаж" по инфраструктурным проектам Леонида Рыженькина, мост готов на 98% — завершены работы по укладке асфальтобетона, возведены опоры освещения, скоро будут установлены ограждения.
"Во второй половине мая, как раз к курортному сезону, мы будем готовы к открытию движения", — сказал Рыженькин журналистам.
Представитель подрядчика добавил, что озвученные сроки касаются движения легкового транспорта и автобусов. Большегрузы смогут ездить по мосту с осени этого года.
Планируется обеспечить сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от федеральной трассы А-290 до Крымского моста, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида".
Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.
Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров.
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