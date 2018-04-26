Škoda Auto будет производить продукцию в Германии

Компания Škoda Auto будет производить часть продукции в Германии

Компания Škoda Auto будет производить часть своей продукции в немецком городе Оснабрюке, сообщил журналистам в четверг гендиректор компании Бернгард Майер, не уточнив, о какой именно модели машин идет речь.

"Часть нашей продукции мы теперь будем производить в немецком Оснабрюке, где уже сейчас проходит процесс лакировки нашей модели Fabiа", — сказал Майер.

По словам гендиректора, речь не идет о частичном переводе производства из Чехии в ФРГ.

"Мощности наших (чешских) заводов полностью исчерпаны", — уточнил Майер. "Поэтому необходимо провести процесс реструктуризации, поставить новый завод, словом, произвести инвестиции в новое производство, сказал гендиректор. Точнее эти планы получат свои абрисы через три-четыре месяца", — добавил он.

В конце минувшего года ряд СМИ сообщил о том, что компания Škoda Auto перенесет из Чехии в Германию производство модели, которая станет наследницей Škoda Superb. Данная информация со стороны руководства компании не была ни опровергнута, ни подтверждена.