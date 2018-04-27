Водители выбрали новую стратегию для борьбы с ямами на дороге

Российские водители стали бороться с ямами на дорогах по-новому. Автовладельцы оформляют ДТП и фиксируют повреждения машин в ГИБДД , а потом идут в суд за компенсацией. Вот только решения в пользу водителей не всегда исполняются.

Асфальта на проезжей части почти нет, идут ремонтные работы. Улица Лесная — одна из центральных магистралей Тольятти. Перекладывать дорожное полотно здесь начали совсем недавно, сразу после того, как Антон Федотов угодил на своей машине в огромную яму.

"Ночью не увидел яму, попал в нее, повредил колеса, остановился на повороте, вызвал ГАИ, оформились. Спустя две недели видим, что ямы нет, асфальт снят, и производится ремонт", — рассказал автомобилист.

Эта история могла бы так и остаться одной из миллиона похожих, если бы не действия самого Антона, который ночное происшествие оформил как ДТП, и обратился за компенсацией в дорожную компанию, в чьем ведении находится улица Лесная.

"Необычно то, что через день-два были установлены соответствующие знаки, а вот сейчас по пришествию трех недель полностью снят верхний слой асфальта дорожного полотна и на всей улице будет заменен асфальт. Помимо того, что меньше чем за месяц человеку возместили ущерб, так же будет поменяно дорожное полотно по всей улице", — прокомментировал ситуацию представитель ОНФ Сергей Лукишин.

Дорожники уже объявили, что в этом году будут отремонтированы семь городских улиц. Взялись за дело они основательно. Скоро закончатся работы на улице Лесной.

"На данный момент производятся работы по ремонту улицы Лесной. С заменой покрытия это фрезерование включает в себя ямочный ремонт, укладку выравнивающего слоя, замену бортового камня, а также верхнего слоя", — рассказал о текущем ремонте представитель дорожного подрядчика Дмитрий Титов.

Кардинально противоположная история в это время случилась в Петрозаводске, где городские власти обвинили водителя в мошенничестве за то, что тот отсудил у мэрии 180 тысяч рублей за плохие дороги. Чиновники уверены, что житель столицы Карелии сам ломал свой автомобиль, чтобы отсудить деньги. Но от комментариев отказываются.