Электронные ПТС будут дешевле бумажных

Эксперт: электронные паспорта на автомобиль будут выгодны россиянам

Переход на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) в РФ, которые станут обязательными для производителей машин с 1 июля, будет положителен для россиян, поскольку они будут дешевле и удобнее, заявил РИА Новости основатель сервиса "Скан Авто", проекта "Автонет", Борис Ионов в кулуарах Международного навигационного форума, проходящего в рамках Российской недели высоких технологий.

Сейчас в России действует переходный период — российские автопроизводители будут по готовности переходить на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года. После этой даты "бумажные" паспорта не будут выдаваться. Автовладельцы с действующими бумажными ПТС смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.

Механизм выдачи ЭПТС и принципы обмена информацией между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на начальном этапе уже были согласованы на совещании Евразийской экономической комиссии . До момента перехода на ЭПТС необходимо завершить разработку нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрить в эксплуатацию общую информационную систему, обеспечивающую обмен данными между национальными сегментами, взаимодействие с автопроизводителями, импортерами и владельцами транспортных средств.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018).

Дешевле и проще

По словам Ионова, система ЭПТС будет выгодна всем участникам рынка: она дешевле, удобнее и более простая в использовании.

"Первое, самое очевидное, что электронные паспорта дешевле", — рассказал он.

Так, госпошлина на оформление утраченного бумажного паспорта или пришедшего в негодность стоит 800 рублей, а оформление электронного паспорта — 600 рублей. Внесение изменений в бумажные документы будет стоить по госпошлине 350 рублей, а за ЭПТС — 150 рублей.

Еще одно преимущество электронных паспортов для автомобилей заключается в отсутствии ограничений на объем вносимых данных.

"Раз в 10-15 больше данных будет храниться в электронной системе. Пока это (ПТС — ред.) только бумажка, в которую если разложить все необходимые данные из электронного паспорта, получится такая маленькая брошюрка", — сравнил он.

При этом объем вносимых данных будет периодически увеличиваться, полагает Ионов. "Уже сегодня проявляют интерес к хранению данных в нашей системе банки, лизинговые компании. Пока у нас идет все на уровне переговоров об обязательных сведениях, которые необходимо там хранить", — рассказал он.

Немаловажное преимущество ЭПТС — свободное обращение транспортных средств на территории таможенного союза ЕАЭС.

"Сегодня, когда автомобиль получают в Белоруссии, Украине и наоборот, надо снять машину с учета, перевести ее, потом обратно все. Это огромное количество телодвижений по отношению к госорганам. Наша система позволяет снять все эти проблемы", — сообщил эксперт.

Хранить данные ЭПТС можно будет на флешке, копировать информацию можно будет стандартным компьютерным способом, обходясь без бумажной волокиты и ксерокопий.

На низком старте

По словам Ионова, использование системы ЭПТС уже протестировали совместно с ГИБДД . Другие участники рынка также практически готовы к переходу на новую систему.

"В этом процессе задействовано огромное количество участников, огромное количество заинтересованных организаций и органов. В первую очередь, это организация-изготовитель, их готовность к этому процессу почти 100%. Кроме того, у нас есть организации, которые занимаются импортом автомобилей, они тоже должны принимать участие в оформлении электронных паспортов", — рассказал он.

Среди участников процесса есть и таможенные и налоговые органы , банки, и лизинговые компании.

"Сегодня мы со своей стороны говорим, что система готова, теперь осталось, чтобы участники научились и были готовы к работе в этой системе. Если мы говорим о производителе, то мы говорим о максимальной степени готовности. Если мы говорим об импортерах, то они максимально близко подошли к процессу. В тестовой среде отработали практически все: налоговики, таможенники, гаишники, лаборатории, операторы техосмотра, производители", — отметил он.

Однако пока сохраняются проблемы, которые мешают полному переходу на ЭПТС.

"Чтобы купить готовый продукт, у кого-то нет возможности, кто-то не готов технически, кто-то с юридической стороны еще не решил вопросы. У каждой организации, даже если взять производителя, у них собственные бизнес-процессы. Они зачастую не похожи друг на друга. Нам приходится где-то подстраиваться, где-то искать какой-то компромисс, чтобы каждому дать возможность безболезненно войти в этот процесс", — добавил Савельев.

Данные на блокчейне

Основатель сервиса "Скан Авто" отметил, что информации в ЭПТС будет много, к тому же компания намерена в будущем разработать возможность оформления сделок купли-продажи через систему оформления электронных паспортов для автомобилей. В связи с этим рассматривается перевод всей информации в будущем на систему обработки данных блокчейн.