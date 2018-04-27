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Mazda представила обновленный пикап BT-50
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Mazda официально представила обновленный пикап BT-50 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
После предварительного анонса японская компания Mazda официально рассекретила обновлённый пикап BT-50 2018 модельного года. Автомобиль, предназначенный исключительно для австралийского рынка, получил пересмотренный дизайн экстерьера и расширенный список доступного оборудования.
Пожалуй, главным отличием «посвежевшей» модели является передняя часть: пикап получил новый бампер и новую радиаторную решётку. В зависимости от версии элементы аэродинамического обвеса могут быть окрашены в хром или чёрный колер.
Помимо всего прочего, японская компания пересмотрела оснащение пикапа Mazda BT-50. Так, в зависимости от исполнения, обновлённый грузовик получает встроенный светодиодный стоп-сигнал, хромированные дуги, информационно-развлекательную систему Alpine с 7-дюймовым монитором и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камеру заднего вида и многие другие «прелести».
Как и «дореформенная» модель, обновлённый пикап Mazda BT-50 2018 модельного года будет доступен в Австралии с 3,2-литровым турбодизельным дизельным двигателем мощностью 147 кВт (199,864 л.с.). Кроме этого для пикапа доступен 2,2-литровый турбодизель с четырьмя цилиндрами мощностью 110 кВт (149,558 л.с.).
В паре с силовыми агрегатами может сочетаться 6-ступенчатая механическая коробка переключения передач или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. В Австралии обновлённый пикап Mazda BT-50 доступен в модификациях Single Cab, Freestyle Cab и Dual Cab. Для грузовика предусмотрено три комплектации XT, XTR и GT. Пикап будет предлагаться на Зеленом континенте в 23 различных вариациях с приводом 4×2 и 4×4. Цена — от $28 990 до $51 990.
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