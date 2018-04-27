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Хакеры научились отключать подушки безопасности
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Хакеры научились отключать подушки безопасности дистанционно 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Janipewter / wikipedia
Вместе с тем, под угрозой кибератак также оказалось управление машиной и слежка за владельцем автомобиля.
Специалисты центра «Антистихия» предупредили водителей о возможных отключениях систем подушек безопасности в связи с предполагаемыми атаками хакеров на подключенные к интернету системы. Также не исключена слежка за их владельцами.
Эксперты отмечают, что особую опасность представляет собой сращивание хакерских структур с террористами, а также использование их возможностей для создания массированных кибератак на ряд объектов, в частности — на объекты топливно-энергетического комплекса, а также на узлы связи и системы жизнеобеспечения. По мнению специалистов, такие действия могут привести к чрезвычайным ситуациям, а также к техногенным катастрофам.
«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — цитирует сообщение РИА Новости.
Вместе с тем уточняется, что компании уже выпускают предупреждения о возможных уязвимостях.
Ранее Сбербанк и МВД создали группу по противодействию кибератакам.
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