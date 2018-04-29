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Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной
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Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Белоусов
Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник на заседании президиума в столичной мэрии.
"В майские праздники — 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной", — сказал он.
Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.
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