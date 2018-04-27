Хакеры проникнут в машины россиян

Хакеры могут отключить подушки безопасности и системы управления автомобилями россиян. Об этом РИА Новости рассказали в центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России

Сотрудники центра «Антистихия» полагают, что в нынешнем году хакеры могут атаковать системы автомобилей, которые подключены интернету, а именно системы управления машиной, подушек безопасности, а также те, что позволят им следить за владельцем транспортного средства.

Накануне «Антистихия» предупредила россиян, что в 2018 году киберпреступники нацелятся на их криптокошельки. Так, хакеры станут усиленно атаковать смартфоны и планшеты, потому что уже более 40% граждан России пользуются системами онлайн-банкинга с мобильных устройств.