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Хакеры проникнут в машины россиян
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Хакеры проникнут в машины россиян 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хакеры могут отключить подушки безопасности и системы управления автомобилями россиян. Об этом РИА Новости рассказали в центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Сотрудники центра «Антистихия» полагают, что в нынешнем году хакеры могут атаковать системы автомобилей, которые подключены интернету, а именно системы управления машиной, подушек безопасности, а также те, что позволят им следить за владельцем транспортного средства.
Накануне «Антистихия» предупредила россиян, что в 2018 году киберпреступники нацелятся на их криптокошельки. Так, хакеры станут усиленно атаковать смартфоны и планшеты, потому что уже более 40% граждан России пользуются системами онлайн-банкинга с мобильных устройств.
Ранее эксперты в области кибербезопасности призвали банки больше заботиться о защите от кибермошенников. По словам Романа Ромычева, из-за них российские кредитные организации теряют миллиарды рублей, а по мнению Олега Буклемишева, директора центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, банки продолжат их терять, если не начнут ответственнее относиться к безопасности при предоставлении своих услуг.
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