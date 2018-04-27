Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам

«АвтоВзгляд» рассказал о главных причинах, по которым сотрудники ГИБДД могут остановить дачников.

Одной из главных «целей» дорожных полицейских являются пожилые россияне, которые отправляются в свои загородные владения на майских праздниках. Пенсионеры, чаще всего имеющие малые доходы и редко использующие свои авто, имеют обыкновение «экономить» на ОСАГО.

Кроме того, возрастные изменения, а именно ухудшение памяти, иногда приводят к тому, что они забывают, что их права уже просрочены.

«Повод для общения с пенсионером у патрульного всегда найдется», — уверен автор статьи.

«Любит» полиция и небольшие фургоны и грузовики, так как знает, что чаще всего они принадлежат юридическим лицам, а в «дачном направлении» двигаются, так как были одолжены водителями у хозяев предприятий ради перевозки на дачу крупных вещей. Коммерческие же перевозки без накладной наказуемы.

Знают в ГИБДД и о «любви» дачников объезжать пробки по обочинам, а также об их «нелюбви» к остановкам перед железнодорожными переездами.

Наконец, служащие дорожной полиции прекрасно осведомлены, чем грозит дачный отдых, и регулярно ловят за городом пьяных водителей.