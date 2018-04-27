Ещё
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» рассказал о главных причинах, по которым сотрудники ГИБДД могут остановить дачников.
Одной из главных «целей» дорожных полицейских являются пожилые россияне, которые отправляются в свои загородные владения на майских праздниках. Пенсионеры, чаще всего имеющие малые доходы и редко использующие свои авто, имеют обыкновение «экономить» на ОСАГО.
Кроме того, возрастные изменения, а именно ухудшение памяти, иногда приводят к тому, что они забывают, что их права уже просрочены.
«Повод для общения с пенсионером у патрульного всегда найдется», — уверен автор статьи.
«Любит» полиция и небольшие фургоны и грузовики, так как знает, что чаще всего они принадлежат юридическим лицам, а в «дачном направлении» двигаются, так как были одолжены водителями у хозяев предприятий ради перевозки на дачу крупных вещей. Коммерческие же перевозки без накладной наказуемы.
Знают в ГИБДД и о «любви» дачников объезжать пробки по обочинам, а также об их «нелюбви» к остановкам перед железнодорожными переездами.
Наконец, служащие дорожной полиции прекрасно осведомлены, чем грозит дачный отдых, и регулярно ловят за городом пьяных водителей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МКАД парализовало после крупного ДТП11
Лишать прав начнут по новой статье
Водители стали бороться с ямами на дорогах по-новому
«Мост глупости» калечит машины7
Назван топ‐10 самых популярных внедорожников
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение