Москвичам рассказали, как покинуть город в майские праздники

28 апреля жителям и гостям столицы стоит уезжать из города до 12:00 или после 21:00, сообщили в Центре организации дорожного движения.

В ЦОДД уточнил, что перед майскими праздниками выезды из Москвы ежегодно загружены значительно больше, чем обычно. Так, в центре ожидают, что в нынешнем году в течение праздников столицу покинет почти миллион человек.

Сложности начнутся уже завтра во второй половине дня — с 15:00 до 21:00. В связи с этим автомобилистам рекомендовали избегать поездок на личном транспорт в это время.

Также специалисты уточнили, что наибольшими сложностями водителям грозят ведущие в область дороги, число полос на которых уменьшается после МКАД, а именно шоссе Энтузиастов, Щелковское и Алтуфьевское, а также Рязанский и Мичуринский проспекты.

Ранее ЦОДД опубликовал график ограничений движения транспорта в Москве в связи с репетицией Парада Победы. Перекрытия начались еще 20 апреля, продолжились 23, 26 и 27-го, повторятся 3 и 6 мая, а также в день самого мероприятия.