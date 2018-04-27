Toyota представила плагин-гибридные Corolla и Levin

Японская компания Toyota использовала автосалон в Пекине для объявления планов по запуску десяти электрифицированных автомобилей в течении следующих двух лет.

В рамках презентации, производитель продемонстрировал сразу две гибридные версии Corolla и Levin, а также подтвердил, что оба автомобиля будут запущены в 2019 году. Они станут первыми плагин-гибридные моделями Toyota, построенными за пределами Японии, которые смогут предложить чисто электрический запас хода в 50 километров. Corolla и Levin получат незначительные изменения, включая новый порт зарядки, фиолетовые акценты и уместный знак.

Помимо вышеуказанных автомобилей, Toyota рассказала, что планирует предложить электрическую версию C-HR уже в 2020 году. Также представители заявили о намерениях продолжить работу с китайскими партнерами в области разработки и производства электрифицированных автомобилей. В рамках этих усилий компания планирует увеличить производство аккумуляторов до 220 000 единиц и открыть специальный научно-исследовательский центр.

Напоминаем, в течении прошлого года Toyota продала около 140 000 электрифицированных автомобилей в Китае, но по ожиданиям, количество реализованных моделей будет постоянно расти.