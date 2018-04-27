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В «Большой европейской семерке» на грузовом рынке РФ лидирует Volvo
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В «Большой европейской семерке» на грузовом рынке РФ лидирует Volvo 

«Автостат Инфо» 29 минут назад
В «Большой европейской семерке» на грузовом рынке РФ лидирует Volvo Volvo вышла на первое место по продажам на грузовом рынке России среди брендов, представленных в «Большой европейской семерке» (Mercedes-Benz, MAN, DAF, Iveco, Scania, Volvo, Renault).
В первом квартале этого года в РФ Volvo продала 1357 ед. грузовой техники, о чем стало известно из статистики «Автостат Инфо». Шведская марка увеличила показатели реализации на 71,6% к результату за аналогичный период 2017 года (791 ед.). Второе место в «семерке» принадлежит компании Scania, реализовавшей за тот же период в России 1273 новых грузовика, что на 59,7% больше, чем годом ранее (797 шт.). На третьем месте находится MAN с результатом 1102 проданных ед. техники (+88% к прошлогоднему результату продаж — 586 шт.).
Сообщается, что в отчетный квартал Mercedes-Benz продал в России 893 грузовика, на 31% больше чем за прошлогодний период (681 шт.). Продажи машин марки DAF за тот же период выросли на 29,6%, с 477 до 618 ед., а рост продаж у Iveco и Renault составил соответственно +168% (всего 244 ед.) и +468% (продано 159 шт.).
По результатам первого квартала 2018 года, как ранее сообщал «Автостат Инфо», грузовой рынок России вырос на 32,7%. Всего было реализовано 17 480 ед. техники, а годом ранее 13 175 шт.
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