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Audi показала профиль вседорожника Q8
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Audi показала профиль вседорожника Q8 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
Компания Audi выложила в соцсети тизер вседорожника Q8. Профиль машины не нарисован, как это может показаться на первый взгляд. Немцы взяли предсерийный автомобиль и сфотографировали его в полной темноте, предварительно наклеив на некоторые грани кузова полоски светоотражающего скотча.
По большому счету, тизер просто напоминает о скором дебюте машины, который запланирован на ближайшее лето. Audi Q8 мы уже видели в образе концепт-кара, а его фотографии с минимальным камуфляжем неоднократно выкладывали автопапарацци.
Серийный «ку-восемь» будет мало отличаться от одноименного концепта. Его интерьер создан по мотивам последнего поколения Audi A8 и A7 Sportback: царство сенсорных дисплеев и минимум физических клавиш. Сообщается, что Q8 получит новый вариант цифровой комбинации приборов с лучшим разрешением экрана и расширенным функционалом. Пока можно только догадываться, как он будет выглядеть: машина со шпионских снимков была оснащена самым простым, аналоговым инструментарием.
Собирать автомобили доверят заводу в Словакии. Audi Q8 базируется на платформе MLB Evo, которую уже примерили модели А6, А7, А8 и Q7, а из других марок — Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. По набору агрегатов автомобиль будет идентичен «ку-седьмому» (за исключением двигателей о четырех цилиндрах: не по статусу!), но в силу своей имиджевой сущности окажется дороже. В России новинка появится обязательно и, вероятно, по стоимости окажется ровней седану А8.
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