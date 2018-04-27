Audi показала профиль вседорожника Q8

Компания Audi выложила в соцсети тизер вседорожника Q8. Профиль машины не нарисован, как это может показаться на первый взгляд. Немцы взяли предсерийный автомобиль и сфотографировали его в полной темноте, предварительно наклеив на некоторые грани кузова полоски светоотражающего скотча.

По большому счету, тизер просто напоминает о скором дебюте машины, который запланирован на ближайшее лето. Audi Q8 мы уже видели в образе концепт-кара, а его фотографии с минимальным камуфляжем неоднократно выкладывали автопапарацци.

Серийный «ку-восемь» будет мало отличаться от одноименного концепта. Его интерьер создан по мотивам последнего поколения Audi A8 и A7 Sportback: царство сенсорных дисплеев и минимум физических клавиш. Сообщается, что Q8 получит новый вариант цифровой комбинации приборов с лучшим разрешением экрана и расширенным функционалом. Пока можно только догадываться, как он будет выглядеть: машина со шпионских снимков была оснащена самым простым, аналоговым инструментарием.