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Появилось изображение электромобиля Volkswagen
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Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Volkswagen
Немецкий автогигант давно и активно готовится штурмовать сегмент электрокаров: об этом говорят и многомиллиардные инвестиции в отрасль, и целое семейство абсолютно новых моделей на электротяге, которые выйдут в обозримом будущем. Одна из таких новинок уже "засветилась" в серийном обличии.
Как утверждает немецкое издание Bild, в его распоряжении оказалось первое изображение серийной версии нового электрического хэтчбека, который был представлен в виде концепта под названием I. D.. Это будет "народная" компактная модель, с которой немецкий автогигант сделает первый серьезный шаг в сегмент электромобилей. Сообщается также, что в серийном варианте электромобиль будет называться Neo.
Примечательно, что серийная версия модели (если на снимке действительно она) практически не будет отличаться от футуристичного концепта: наиболее заметное отличие — в более "серийной" головной оптике. Изменится ли как-нибудь техническая составляющая, пока неизвестно.
Ожидается, что электрохэтчбек будет обладать запасом хода в 400-600 километров на одной зарядке в зависимости от типа батарей. В его основу ляжет новейшая модульная платформа MEB. Прототип I. D., представленный на автосалоне в Париже в 2016 году, обладал мощностью 169 л.с. и разгонялся до сотни за восемь секунд.
Но самое интересное, что Volkswagen Neo должен получиться на семь-восемь тысяч долларов дешевле, чем Tesla Model 3. Производство нового электрокара начнется в 2020 году, вместе с ним в серию выйдет и новый электрический кроссовер Volkswagen Cross I. D.. В целом же масштабная стратегия Volkswagen по электрификации модельного ряда подразумевает выпуск 15 новых автомобилей на электротяге.
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