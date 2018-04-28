Появилось изображение электромобиля Volkswagen

Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen

Немецкий автогигант давно и активно готовится штурмовать сегмент электрокаров: об этом говорят и многомиллиардные инвестиции в отрасль, и целое семейство абсолютно новых моделей на электротяге, которые выйдут в обозримом будущем. Одна из таких новинок уже "засветилась" в серийном обличии.

Как утверждает немецкое издание Bild, в его распоряжении оказалось первое изображение серийной версии нового электрического хэтчбека, который был представлен в виде концепта под названием I. D.. Это будет "народная" компактная модель, с которой немецкий автогигант сделает первый серьезный шаг в сегмент электромобилей. Сообщается также, что в серийном варианте электромобиль будет называться Neo.

Примечательно, что серийная версия модели (если на снимке действительно она) практически не будет отличаться от футуристичного концепта: наиболее заметное отличие — в более "серийной" головной оптике. Изменится ли как-нибудь техническая составляющая, пока неизвестно.

Ожидается, что электрохэтчбек будет обладать запасом хода в 400-600 километров на одной зарядке в зависимости от типа батарей. В его основу ляжет новейшая модульная платформа MEB. Прототип I. D., представленный на автосалоне в Париже в 2016 году, обладал мощностью 169 л.с. и разгонялся до сотни за восемь секунд.