МЧС: хакеры — новая серьезная проблема автовладельцев в России

«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — цитирует РИА «Новости» сообщение центра «Антистихия».

Сообщается, что в связи с новой угрозой компании уже начали выпускать предупреждения об уязвимостях в некоторых системах, в работу которых могут вмешаться киберпреступники.

Ученые взломали электронику автомобиля через датчик давления в шинах.

В группе риска, таким образом, оказались владельцы современных моделей, в которых есть возможность выхода в интернет и синхронизации со смартфоном для управления определенными системами машины. В последние годы среди профессиональных программистов проводятся даже соревнования по взлому автомобилей — ради благих целей, чтобы найти уязвимые места той или иной модели и разработать способ ее защиты.

Так, например, в электромобиле Tesla Model S нашли сразу шесть брешей в электронике, которые позволили бы хакерам получить контроль над автомобилем. В ходе эксперимента компьютерщики получили контроль над приборами, после заставляли спидометр показывать неправильную скорость, опускали и поднимали боковые стекла, запирали и отпирали двери автомобиля, а также включали и выключали электропитание.

Причем не стоит думать, что это касается только сложных технологичных электромобилей типа Tesla: пару лет назад специалисты по кибербезопасности наглядно показали, что под угрозой — и вполне обычные машины без каких-либо технологичных изысков. Например, в Jeep Cherokee программисты смогли взять на себя управление частью функций при помощи точки доступа в интернет, которой снабжена бортовая мультимедийная система.

Еще одной «жертвой» специалистов по кибербезопасности стал спорткар Chevrolet Corvette 2013 модельного года — автомобиль экзотический, но по уровню продвинутости бортовых систем — вполне «земной». И в случае с «Корветом» речь шла о по-настоящему серьезном взломе. При помощи некоего устройства, подключенного к одному из диагностических портов и способного принимать команды со смартфона, хакеры могут получить возможность управления сразу несколькими функциями автомобиля. Упоминаются, в частности, управление «дворниками», а также возможность задействования тормозных механизмов. В последнем случае педаль тормоза перестает реагировать на действия водителя.

Очевидно, теперь эти проблемы стали актуальными и для российских автомобилистов.