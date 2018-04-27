Почему дорожает бензин в РФ

Как мы помним из базовых постулатов экономики, конечная цена готового продукта складывается из стоимости затрат на его производство и добавочной стоимости, которая называется прибылью.

По такой схеме работает все ценообразование. А с автобензином в России возникают проблемы уже не первый раз. Так всегда бывало в кризис: в 1996, 2000, 2008 годах цена на стратегический продукт взмывала ввысь.

В такие трудные времена руководство страны переводит важные участки экономики в ручное управление. В том числе берется полный контроль над ценообразованием топлива.

Вот и в этот раз, в 2014 году в России начался кризис, поддерживаемый США и партнерами. Руководство РФ взяло под госконтроль цену автобензина. Ситуация на топливном рынке усложнилась тем, что цена на топливо удерживается государством, следовательно про прибыль говорить не приходится. Тем более, когда вводятся всевозможные акцизы и пошлины внутри страны.

Но в то же время российский бензин замечательным образом уходит за границу. А почему нет? Ведь таможенная пошлина раньше составляла 360$ за тонну, а сегодня эта цифра дивным образом снизилась до 35,8$.

Российские производители топлива считают данную отрасль убыточной из-за непомерных поборов.

Напрашивается вывод: нужно немедленно принимать меры по урегулированию ситуации и сбалансировать налоги в сфере производства топлива.