Названа возможная замена армейскому уазику

Названа возможная замена армейскому УАЗ‐469

Российское Министерство обороны прекратило закупку легендарного автомобиля еще в 2011 году. Однако данная автомодель продолжает служить в армии РФ.

Без малого сорок лет внедорожник УАЗ‐469 выполняет задачи в вооруженных силах России.

И если на грунте обсуждаемая автомодель очень даже сильна, то по автотрассе высоких показателей от такой машины ожидать не приходится.

И вот в 2005 году УАЗ выпускает автомодель 3136 «Патриот». Технические характеристики и показатели проходимости обсуждаемой автомодели как нельзя лучше подходят для армейских нужд. Кроме всего прочего, машина имеет современное оснащение.

Имеется пока что не точная информация, что в Министерстве обороны Российской Федерации обсуждается возможная закупка партии автомобилей УАЗ "Патриот" для нужд армии.

Автопроизводитель пока никак не комментирует данный факт. Возможно будут выпускаться автомобили с повышенной защитой.