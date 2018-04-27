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Названа возможная замена армейскому уазику
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Названа возможная замена армейскому УАЗ‐469 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российское Министерство обороны прекратило закупку легендарного автомобиля еще в 2011 году. Однако данная автомодель продолжает служить в армии РФ.
Без малого сорок лет внедорожник УАЗ‐469 выполняет задачи в вооруженных силах России.
И если на грунте обсуждаемая автомодель очень даже сильна, то по автотрассе высоких показателей от такой машины ожидать не приходится.
И вот в 2005 году УАЗ выпускает автомодель 3136 «Патриот». Технические характеристики и показатели проходимости обсуждаемой автомодели как нельзя лучше подходят для армейских нужд. Кроме всего прочего, машина имеет современное оснащение.
Имеется пока что не точная информация, что в Министерстве обороны Российской Федерации обсуждается возможная закупка партии автомобилей УАЗ "Патриот" для нужд армии.
Автопроизводитель пока никак не комментирует данный факт. Возможно будут выпускаться автомобили с повышенной защитой.
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