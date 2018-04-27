Умер Валерий Доманский

На 77-м году ушел из жизни главный конструктор автомобиля Chevrolet Niva Валерий Иванович Доманский. Об этом сообщает Drom.ru.

Инженер почти всю творческую жизнь посвятил работе над различными модификациями "Нивы". Начинал он еще проекта "классической" "Нивы", а затем уже в роли главного конструктора работая над ее модификациями ВАЗ-21213 и 21214.

Отмечается, что Доманский остался в тени другого создателя "Нивы" Петра Прусова , который ушел из жизни в 2017 году, однако коллеги отмечают, что практической работы над машиной он сделал намного больше.

Также Доманский долго работал над плавающей "Нивой" (ВАЗ-2122 "Река"), разработка которой весла по заказу Минобороны . Модель в итоге не дошла до конвейера.

Самым известным широкой публике самостоятельным проектом конструктора стал внедорожник Chevrolet Niva (ВАЗ-2123), которая выпускается предприятием "GM-АВТОВАЗ".