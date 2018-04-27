Ушел из жизни создатель автомобиля Niva 

Доманский, посвятивший автомобильной промышленности более полувека, — один из отцов «Нив». Именно так, во множественном числе: Валерий Иванович вместе с экс-главным конструктором АвтоВАЗа Петром Прусовым создавал уникальный для своего времени внедорожник.
Люди, знавшие Валерия Доманского, говорят о его невероятной энергии и неиссякаемом творческом заряде. Именно его усилиями родился уникальный прототип амфибии ВАЗ-2122 «Река», заказанный Министерством обороны и, увы, так и не попавшая на конвейер.
Другое творение инженера — автомобиль Chevrolet Niva 2123 — выпускается заводом GM-АвтоВАЗ по сей день и хорошо известно в самых отдаленных уголках России и ближнего зарубежья. Доманский выступил в роли ведущего конструктора машины и впоследствии участвовал в ее модернизации. Как и первая классическая «Нива», автомобиль с эмблемой Chevrolet остался настоящим внедорожником — с межосевым дифференциалом и понижающей передачей.