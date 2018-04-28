«Мост глупости» отказался жениться на «Яме на Котовского» 

Уважаемый @FoolsBridge! В Интернете восходит звезда дорожной достопримечательности из Новосибирска. Редакция "Фонтанки" считает, что Вы и @yama_nsk составите прекрасную пару. Внимание, вопрос: готовы ли Вы жениться на Яме из Новосибирска?— Живой голос Редакции (@Fontanka_spb) 27 апреля 2018 г.