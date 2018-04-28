«Мост глупости» отказался жениться на «Яме на Котовского» 

Петербургский «Мост глупости» отказался жениться на новосибирской «Яме на Котовского».
Накануне в соцсети Twitter редакция издания «Фонтанка» предложила пожениться страницам моста, под которым регулярно застревают невнимательные и самонадеянные водители, и не подлежащей ремонту ямы.
Уважаемый @FoolsBridge! В Интернете восходит звезда дорожной достопримечательности из Новосибирска. Редакция "Фонтанки" считает, что Вы и @yama_nsk составите прекрасную пару. Внимание, вопрос: готовы ли Вы жениться на Яме из Новосибирска?— Живой голос Редакции (@Fontanka_spb) 27 апреля 2018 г.
«Редакция "Фонтанки" считает, что вы составите прекрасную пару», — написали журналисты.
В ответ на мост заявил, что пока готов лишь подписаться на новосибирскую достопримечательность.
«Кажется, это первый аккаунт в Twitter, который хочется буквально закатать в асфальт!» — сообщил мост уже на своей странице.
На прошлой неделе стало известно, что дорожная яма на улице Котовского в Новосибирске стала достопримечательностью в картографическом интернет-сервисе Google Maps. Привело к этому, должно быть, то, что пользователи сервиса оставили несколько десятков «положительных» отзывов о ней, отметив «прекрасный вид» и «несгибаемый характер» ямы.