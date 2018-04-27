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Дебютировал «настоящий» внедорожник Nissan
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Дебютировал «настоящий» внедорожник Nissan 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
На автосалоне в Пекине представлен Nissan Terra — крупный "настоящий" внедорожник, с рамой лестничного типа и честным полным приводом. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. А вот появится ли Terra в России — вопрос сложный.
В основе Nissan Terra лежит рама лестничного типа, как у пикапов NP300/Navara. Выход такой модели стал своеобразной компенсацией со стороны "Ниссана" для поклонников внедорожников: переход модели Pathfinder в разряд семейных кроссоверов с несущим кузовом многие фанаты настоящих рамников не одобрили.
В базовых модификациях привод у Terra задний, а в более продвинутых — уже полный, по схеме part-time, с жестко подключаемым передним мостом и пониженным рядом в раздатке. В Китае новинка получила 2,5-литровый бензиновый мотор в 181 л.с., привод может быть задним или полным. На других рынках ожидаются дизельные версии с мотором 2,3 dCi отдачей в 163 или 190 л.с.. Коробки передач — шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый автомат.
В Китае Terra будет продаваться только в пятиместном варианте, в то время как на других рынках возможно появление и семиместной версии. В зависимости от оснащения в комплектацию входят светодиодная оптика, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамная крыша, информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю 7 дюймов, двухзонный климат-контроль и набор водительских ассистентов безопасности.
Базовую версию Nissan Terra оценили в 169 800 юаней — по текущему курсу это чуть меньше 1,7 миллиона рублей. Самый богато оснащенный Terra предложат за 245 800 юаней (около 2,4 миллиона рублей). Основными конкурентами Terra на рынке станут Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest.
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