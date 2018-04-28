Полицейские Варшавы перестали штрафовать водителей

Дорожная полиция Варшавы в знак протеста против тяжелых условий работы почти перестала штрафовать водителей. Вместо этого, полицейские ограничиваются предупреждениями и беседами, пишет TVN Warszawa.

В интервью агентству, один из сотрудников полиции сообщил, что многие устали от низкой зарплаты, постоянного повышения требований, отсутствия перспектив и общей атмосферы на рабочем месте, и больше не хотят работать.

Поэтому полицейские приняли решения не выписывать штрафы за мелкие правонарушения, ограничившись предупреждением. Теперь получить штрафные баллы можно только за действия, угрожающие безопасности других участников движения.

По данным Полицейского департамента Варшавы, с начала апреля было выписано 496 штрафов — около 20 в день. За первые три месяцы их количество составило 27 103, то есть 300 штрафов в день. В течение года средний показатель составлял 414 штрафов в сутки.