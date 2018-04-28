Ещё
Маска могут убрать из Tesla
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маска могут убрать из Tesla 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: kolesa.ru
Один из самых известных людей в мире — председатель Tesla Илон Маск может лишиться свой должности, причём произойти это может уже в июне.
Как сообщает Bloomberg, в июне совет директоров Tesla будет голосовать за новую политику компании, которая, в случае её утверждения, будет предусматривать возможность назначения независимого директора.
Предложение о смене политики поступило от калифорнийца Джинга Цзао, который считает, что компания должна вести более прагматичную политику. Однако в целом совет директоров не поддерживает эту идею, и опубликовал в связи с появлением этой информации заявление:
Правление считает, что успех компании на сегодняшний день не был бы возможен, если бы правление возглавлял другой председатель, не осуществляющий характерный для Илона Маска прессинг на бизнес компании. В свете значительных будущих возможностей для роста и тщательного исполнения, необходимого для того, чтобы компания достигла его, правление считает, что компания все еще лучше всего управляется г-ном Маском, продолжающим находиться на должности председателя правления.
К слову, производственный план в 2 500 автомобилей в неделю, на который компания рассчитывала выйти в конце первого квартала, пока не преодолён, хотя в начале текущего месяца Илон Маск сообщал, что компания смогла произвести за неделю 2 000 экземпляров Model 3, что вдвое больше, чем компания делала весной прошлого года.
На своей должности в Tesla Маск находится с 2004 года.
Карельские вести: последние новости
Обновлённый пикап Mazda BT-50: семейная решётка и Android Lexus ES нового поколения стал крупнее и обзавелся версией F Sport Обновленный Renault Duster Dakar прибавил в цене
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД29
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение