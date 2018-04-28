Маска могут убрать из Tesla

Один из самых известных людей в мире — председатель Tesla Илон Маск может лишиться свой должности, причём произойти это может уже в июне.

Как сообщает Bloomberg, в июне совет директоров Tesla будет голосовать за новую политику компании, которая, в случае её утверждения, будет предусматривать возможность назначения независимого директора.

Предложение о смене политики поступило от калифорнийца Джинга Цзао, который считает, что компания должна вести более прагматичную политику. Однако в целом совет директоров не поддерживает эту идею, и опубликовал в связи с появлением этой информации заявление:

Правление считает, что успех компании на сегодняшний день не был бы возможен, если бы правление возглавлял другой председатель, не осуществляющий характерный для Илона Маска прессинг на бизнес компании. В свете значительных будущих возможностей для роста и тщательного исполнения, необходимого для того, чтобы компания достигла его, правление считает, что компания все еще лучше всего управляется г-ном Маском, продолжающим находиться на должности председателя правления.

К слову, производственный план в 2 500 автомобилей в неделю, на который компания рассчитывала выйти в конце первого квартала, пока не преодолён, хотя в начале текущего месяца Илон Маск сообщал, что компания смогла произвести за неделю 2 000 экземпляров Model 3, что вдвое больше, чем компания делала весной прошлого года.

На своей должности в Tesla Маск находится с 2004 года.