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«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
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«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД 

Рамблер 28 апреля 2018
В субботу, 28 апреля, в России вступили в силу поправки в ПДД, вводящие штрафы за выезд и остановку на перекрестке с «вафельной» разметкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Осенью прошлого года российское правительство утвердило поправки в ПДД. Они изменили правила проезда перекрестков с круговым движением и ввели новый тип разметки — «вафлю». В основном она будет появляться на «сложных» перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками. «Вафельница» представляет собой желтые линии, нанесенные ромбом в большом желтом прямоугольнике.
Также на дорогах появится специальный знак, предупреждающий водителей о приближении перекрестка с «вафельной» разметкой. На знаке будет рисунок разметки и надпись: «Не въезжай на разметку, если выезд занят».
На новую «вафельную» разметку нельзя въезжать тем, кто собирается ехать по перекрестку прямо, а при повороте налево и направо на ней можно задержаться.
Водитель, который на запрещающий знак светофора выедет на «вафлю», будет оштрафован камерой на тысячу рублей. С помощью разметки чиновники рассчитывают победить заторы на перекрёстках.
Автомобильный эксперт, член регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Катерина Соловьева рассказала Газете.Ru, что новая разметка упростит администрирование правонарушения.
«Нарушения, связанные с проездом перекрестка, будут фиксировать при помощи фото-видеокамер, поэтому наказывать допустивших их водителей, безусловно, станет проще, — сказала Соловьева.
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