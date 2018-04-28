«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД

В субботу, 28 апреля, в России вступили в силу поправки в ПДД, вводящие штрафы за выезд и остановку на перекрестке с «вафельной» разметкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Осенью прошлого года российское правительство утвердило поправки в ПДД. Они изменили правила проезда перекрестков с круговым движением и ввели новый тип разметки — «вафлю». В основном она будет появляться на «сложных» перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками. «Вафельница» представляет собой желтые линии, нанесенные ромбом в большом желтом прямоугольнике.

Также на дорогах появится специальный знак, предупреждающий водителей о приближении перекрестка с «вафельной» разметкой. На знаке будет рисунок разметки и надпись: «Не въезжай на разметку, если выезд занят».

На новую «вафельную» разметку нельзя въезжать тем, кто собирается ехать по перекрестку прямо, а при повороте налево и направо на ней можно задержаться.

Водитель, который на запрещающий знак светофора выедет на «вафлю», будет оштрафован камерой на тысячу рублей. С помощью разметки чиновники рассчитывают победить заторы на перекрёстках.

Автомобильный эксперт, член регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Катерина Соловьева рассказала Газете.Ru , что новая разметка упростит администрирование правонарушения.