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АвтоВАЗ остановит конвейер на две недели
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АвтоВАЗ остановит конвейер на две недели 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Пресс-служба АвтоВАЗа официально сообщила о плановом корпоративным отпуске, который продлится с 3 по 10 мая. С учётом обычных выходных дней каникулы крупнейшего российского автопроизводителя продлятся две недели.
Выпуск машин приостановят как Волжский автозавод в Тольятти, так и предприятие "Лада-Ижевск", выпускающее седаны и универсалы "Лада Веста". Во время отдыха на производстве продолжится модернизация оборудования и ремонтные работы. Выпуск машин возобновится только 14 мая.
Как отмечают представители компании, АвтоВАЗ заранее подготовил достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит дилеров марки всеми моделями на период простоя. По предварительной информации первого мая будут увеличены рекомендованные цены на все автомобили "Лада".
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