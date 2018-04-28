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Geely привезёт в Россию турбированный Atlas
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Geely привезёт в Россию турбированный Atlas 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: Kolesa.ru
До конца текущего года китайская компания Geely предложит россиянам новую модификацию компактного внедорожника Atlas: автомобиль будет доступен с 1,8-литровым турбодвигателем, отдача которого пока неизвестна.
Новый китайский кроссовер Geely Atlas вышел на российский рынок зимой текущего года. В настоящее время автомобиль доступен с атмосферными моторами 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 (149 л.с., 225 Нм). Теперь же, как сообщает издание «Колёса.ру», осенью текущего года в России появится внедорожник Geely Atlas, оснащённый двигателем с наддувом.
К сожалению, в настоящий момент неизвестна мощность 1,8-литрового 4-цилиндрового мотора. Отметим, что в Китае модель Geely Boyue (аналог нашего Geely Atlas) предлагается с двигателем 1.8T. Отдача — 163 или 184 лошадиные силы. Трансмиссия — 6МКП или 6АКП. Тип привода — передний/полный.
Помимо всего прочего, по данным ресурса, кроссовер Geely Atlas получит камеры кругового обзора и светодиодную светотехнику. Кроме этого, в следующем году в арсенале автомобиля появятся такие «фишки, как активный круиз-контроль.
Напомним, что в настоящее время компактный внедорожник Geely Atlas можно купить в России по цене от 1 029 990 до 1 389 990 рублей.
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