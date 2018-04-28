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В Калуге начали выпускать новые модели Peugeot и Citroen
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В Калуге начали выпускать новые модели Peugeot и Citroen 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
На предприятии "ПСМА Рус" в Калуге стартовал выпуск пассажирских минивэнов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. В марте здесь начали делать грузовые версии модели — фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy
Минивэны предлагаются в двух вариантах длины кузова по цене от 1 999 900 рублей, продажи более дорогих версий начнутся в июне. Салон вмещает от 7 до 8 пассажиров в зависимости от версии, а объем багажного отделения составляет 1384 л.
Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer для российского рынка оснащаются дизельным двигателем 2.0 (150 л. с.), работающим в паре с шеститиступенчатой автоматической трансмиссией, и 1,6-литровым дизелем мощностью 95 л. с., который сочетается с механической трансмиссией.
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