Ещё
Maserati провалила запуск Levante
Далее:
Читайте также:
Ещё

Maserati провалила запуск Levante 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Несмотря на все надежды, первый в истории марки Maserati кроссовер Levante так и не стал драйвером роста возрождающегося производителя. Автомобиль был выпущен на рынок в 2016 году, но его производство уже прерывалось дважды по причине низкого спроса, а в феврале 2018 объем выпуска Levante не фабрике в Турине был и вовсе сокращен на 59%. Ну не хотят состоятельные автолюбители экспериментировать с итальянскими брендами, как ни завлекает Maserati новыми опциями и исполнениями.
В 2017 году компания продала лишь 22 189 кроссоверов по всему миру, общее количество продаж Maserati в 2017 году около 42 000, а ведь планировалось, что в 2018 году компания начнет продавать по 75 000 авто ежегодно. Как чистосердечно признался в своем интервью изданию MotorTrend глава Fiat Chrysler Automobiles, в который входит и Maserati, история Levante не заладилась с самого начала, а винит в этом Серджио Маркионне "провальный дебют с отвратительным исполнением".
Жертвой плохих продаж Levante уже успел стать Рид Бигланд, которого в феврале этого года в кресле главы Alfa Romeo и Maserati сменил Тим Кунискис. Но Маркионне не склонен хоронить проект, заявляя, что показ супер-заряженного Levante Trofeo в Нью-Йорке смог "перезагрузить" отношение рынка к модели. Новое имя и новый двигатель, да не какой-нибудь, а Ferrari V8 с высочайшей отдачей "лошадей" с каждого литра и суммарно развивающий 590 л.с., должны "дать пинка" продажам Levante.
Более того, по слухам, в планах производителя выпуск еще более мощной версии кроссовера Levante GTS с битурбо 3.8 V8, выдающим около 700 лошадиных сил мощности.
Allroader.ru: последние новости
Nissan создал концепт для Китая под брендом Venucia Представлен самый большой Jeep в истории Cadillac XT6 готовится «порвать» Lincoln Aviator
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отменим «вафельные» штрафы
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
Самарских автовладельцев лишат автомобилей
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение