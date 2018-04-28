Maserati провалила запуск Levante

Несмотря на все надежды, первый в истории марки Maserati кроссовер Levante так и не стал драйвером роста возрождающегося производителя. Автомобиль был выпущен на рынок в 2016 году, но его производство уже прерывалось дважды по причине низкого спроса, а в феврале 2018 объем выпуска Levante не фабрике в Турине был и вовсе сокращен на 59%. Ну не хотят состоятельные автолюбители экспериментировать с итальянскими брендами, как ни завлекает Maserati новыми опциями и исполнениями.

В 2017 году компания продала лишь 22 189 кроссоверов по всему миру, общее количество продаж Maserati в 2017 году около 42 000, а ведь планировалось, что в 2018 году компания начнет продавать по 75 000 авто ежегодно. Как чистосердечно признался в своем интервью изданию MotorTrend глава Fiat Chrysler Automobiles, в который входит и Maserati, история Levante не заладилась с самого начала, а винит в этом Серджио Маркионне "провальный дебют с отвратительным исполнением".

Жертвой плохих продаж Levante уже успел стать Рид Бигланд, которого в феврале этого года в кресле главы Alfa Romeo и Maserati сменил Тим Кунискис. Но Маркионне не склонен хоронить проект, заявляя, что показ супер-заряженного Levante Trofeo в Нью-Йорке смог "перезагрузить" отношение рынка к модели. Новое имя и новый двигатель, да не какой-нибудь, а Ferrari V8 с высочайшей отдачей "лошадей" с каждого литра и суммарно развивающий 590 л.с., должны "дать пинка" продажам Levante.

Более того, по слухам, в планах производителя выпуск еще более мощной версии кроссовера Levante GTS с битурбо 3.8 V8, выдающим около 700 лошадиных сил мощности.