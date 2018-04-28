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Каршеринговый автопарк Екатеринбурга и Челябинска пополнится автомоделями Lifan
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Каршеринговый автопарк Екатеринбурга и Челябинска пополнится автомоделями Lifan 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Уже на днях будет дан старт новому сервису по краткосрочной аренде машин в Екатеринбурге и Челябинске.
Автопарк нового для указанного региона сервиса составляют китайские автомодели Lifan X50. Функции оператора каршеринга на себя возьмет автокомпания Uraмобиль.
Как уже сообщалось ранее, автомодели Lifan успешно работают в аналогичном сервисе в столице и насчитывает 250 экземпляров кроссоверов Lifan X50 и X60. Как сообщают в пресс-службе российского партнера «Лифан Мотор Рус», китайский автобренд строит планы выхода на услуги проката автомобилей в таких городах Российской Федерации, как: Сочи, Элист, Калининград, Санкт-Петербург.
Как мы уже знаем по московской статистике, каршеринг последнее время набрал большой популярности в столице. Многие клиенты данного сервиса положительно отзываются о самом сервисе и считают его просто необходимым в современном мире.
А некоторые автовладельцы всерьез подумывают о продаже своих автомобилей, считая что расход на их содержание обходится дороже краткосрочной аренды.
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