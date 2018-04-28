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T.Fotiadis представил шестиколесный SLT Range Rover
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T.Fotiadis представил шестиколесный SLT Range Rover 

Auto.Today 28 апреля 2018
Фото: auto.today
Компания T.Fotiadis Design из Берлина планирует модернизировать Range Rover, перевоплотив его в дорожную яхту. Отмечается, автомобиль будет запущен в сентябре на выставке яхт в Монако.
Представители T.Fotiadis утверждают, что предстоящее транспортное средство, получившее название T.Fotiadis Superyacht Land Tender (SLT) было специально разработано для владельцев яхт, которым необходим уникальный способ путешествовать из своих особняков в аэропорты, гостиницы и частные дома.
Во время интервью с The Drive Фотиадис отметил: «До сих пор владельцы суперяхт прибывают на причал на своих 30-футовых лимузинах, а затем вынуждены использовать Maybach или Rolls-Royce, чтобы отправиться в город. SLT — это автомобиль, специально предназначенный для яхтенного мира и вестников стиля».
Как показывают эти снимки, передняя часть T.Fotiadis SLT Range Rover практически идентична оригиналу, в то время как внутри теперь предлагается значительно больше свободного пространства для задних пассажиров. Интерьер пока не обнародован. Что касается оснащения, клиенты смогут выбрать между гибридной силовой установкой с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, 4,4-литровым дизелем V8 или 5,0-литровым мотором с наддувом V8 от Jaguar Land Rover.
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