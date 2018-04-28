T.Fotiadis представил шестиколесный SLT Range Rover

Компания T.Fotiadis Design из Берлина планирует модернизировать Range Rover , перевоплотив его в дорожную яхту. Отмечается, автомобиль будет запущен в сентябре на выставке яхт в Монако.

Представители T.Fotiadis утверждают, что предстоящее транспортное средство, получившее название T.Fotiadis Superyacht Land Tender (SLT) было специально разработано для владельцев яхт, которым необходим уникальный способ путешествовать из своих особняков в аэропорты, гостиницы и частные дома.

Во время интервью с The Drive Фотиадис отметил: «До сих пор владельцы суперяхт прибывают на причал на своих 30-футовых лимузинах, а затем вынуждены использовать Maybach или Rolls-Royce , чтобы отправиться в город. SLT — это автомобиль, специально предназначенный для яхтенного мира и вестников стиля».