Самарских автовладельцев лишат автомобилей

Мундиаль оставит самарских автовладельцев без автомобилей как минимум на месяц. Любителям парковаться не по правилам стоит учесть, что эвакуированную машину можно будет получить только после завершения чемпионата. Все потому, что самарские гаишники взяли на вооружение опыт коллег из Казани.

В случае, если машина эвакуируется, например, за неправильную парковку, получить ее в день обращения будет невозможно. Неожиданно, она станет фигурантом уголовного дела об угоне (даже, если вы первый владелец и купили машину в автосалоне) или возникнут подозрения на участие в неведомом ДТП (даже, если вы только что из салона выехали). В общем, причина будет придумана и оформлена соответствующими бумагами. Все ради того, чтобы не вернуть вам вашу собственность до завершения игр.

Есть, правда, светлая сторона. В Казани, фактически, похитив автомобиль, сотрудники ГИБДД взимали деньги за эвакуацию и сутки хранения машины на штрафстоянке. Остальное время водители не оплачивали. Хотя, это слабое утешение для человека, которого на месяц незаконно лишили собственности.

Источники в ГИБДД подтвердили информацию и сообщили, что в период мундиаля (это слово уже стало ругательным в Самаре) к водителям будут цепляться по любым мелочам. Задача проста — ограничить движение и снизить транспортную нагрузку.

Такая же история с судами. Судьям выдано негласное указание лишать нарушителей прав, не обращая внимание на возможность замены этого наказания на штраф.

ГИБДД, разумеется, эту информацию никак не комментирует.