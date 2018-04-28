Mini объявила о своем втором электромобиле BEV

Новинка от Mini предположительно будет носить название BEV. Ожидается, что производство начнется в 2019 году.

Но вполне вероятно, что электромобиль от Mini будет предоставлен исключительно для китайского потребителя. Есть в этом некий и политический момент. Дело в том, что власти Поднебесной планируют получить мировые гранты на расширение мощностей электростанций. Поэтому правительство стимулирует расширение производства, основанное на альтернативных источниках энергии.

Также известно, что дизайн нового электрокара будет создан при участии ателье Great Wall Motors. Это не первый случай совместного сотрудничества. Можно вспомнить другие модели.

Ожидается, что премьера нового электрокара будет на автосалоне во Франкфурте. Не исключено, что машина будет выполнена в разных ценовых диапазонах. Подробности будут объявлены производителем чуть позже, когда достоянием станут основные технические детали.