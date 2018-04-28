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Geely объявила о премьере седана Bo Rui GE
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Geely объявила о премьере седана Bo Rui GE 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Первый показ седана Bo Rui GE (в китайской транскрипции) от Geely состоялся на минувшем автосалоне в Пекине.
По уверениям китайского автопроизводителя это будет флагманский экземпляр своего класса. Конструкторы поработали над тем, чтобы придать машине индивидуальные черты, которые нельзя спутать с другими конкурирующими марками. В том числе, будут заметны и азиатские мотивы.
Создатели отмечают, что пожелания потребителей крупнейшей азиатской страны ежегодно возрастают. Поэтому нужно было создать действительно что-то новое, но не ориентированное на людей из элиты. Так, демократично будет выглядеть водительский дисплей в 12 дюймов, помещенный на панели водителя.
Итак, новый представитель Geely способен заявить о себе двигателем в полтора литра. Желающие могут заплатить дополнительные средства за гибридный механизм. Последний сможет дополнить коробка с автоматическим управлением в семь ступеней. Она сможет сэкономить некоторую часть горючего.
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