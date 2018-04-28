Ещё
На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest
Далее:
Читайте также:
Ещё

На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Во время дорожных тестов в Америке фотографы— шпионы «засекли» обновлённый Ford Everest (Endeavour).
В отличие от предшественника новый внедорожник наградили модернизированной решеткой радиатора с 4-мя секциями, измененными бамперами с серебристыми накладками и уникальными «катками» на 18 дюймов.
В моторном отсеке рестайлингового Everest расположится дизель рабочим объёмом 2,2 литра, мощность которого 160 л.с. при максимальном крутящем моменте 385 Нм или двухлитровый турбодвижок EcoBoost, выдающий 245 л.с.
В паре с мотором трудиться новейшая 10-диапазонная автоматическая трансмиссия. Тип привода только полный с блокировкой заднего дифференциала и 4-мя режимами работы.
«Посвежевший» Ford Everest получит систему предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и новый информационно-развлекательный комплекс с огромным тачскрином.
Car.ru: последние новости
Nissan Navara Off-Roader AT32 – новый вариант на рынке внедорожников Geely объявила о премьере седана Bo Rui GE Финальный экземпляр старого Jeep Wrangler был собран
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео81
Лишать прав начнут по новой статье
Названы 10 любимых автобрендов москвичей
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение