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Mitsubishi представила грузовую версию Shogun Sport
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Mitsubishi представила грузовую версию Shogun Sport 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Mitsubishi Shogun Sport представлен на выставке коммерческого автотранспорта в Бирмингеме.
Данная модель у нас известна как «Паджеро Спорт». И вот именно из этого «Паджеро Спорт» сделали грузовой внедорожник. Ради такого дела пришлось убрать задний диван. Получилось просто огромное пространство — около 1500 литров! Совершенно ровный пол с ковровым покрытием позволяет разместить груз ещё и максимально удобно Задние стёкла затонировали, а если вам и этого мало, то получить можете под заказ металлические заглушки на них.
В плане мотора. Здесь установлен 2,4-литровый турбодизельный двигатель мощностью 181 л.с., который работает вместе с новой автоматической коробкой передач в 8 скоростей и полноприводной системой Super Select II.
Shogun Sport Commercial уже в стандартном исполнении крайне богато оснащён: кожаная обивка, электрически регулируемые и подогреваемые передние сиденья, складывающиеся зеркала с электроприводом, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, пуск мотора кнопкой, звуковая система с 510-ваттным усилителем.
Что касается безопасности и удобства, то машину отличают такие штуки, как Apple CarPlay и Android Auto, Adaptive Cruise Control, 360-градусная камера обзора, задние парковочные датчики.
В ближайшем будущем Mitsubishi предоставит информацию о ценах и других деталях относительно Shogun Sport Commercial.
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