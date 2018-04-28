Российские владельцы машин Toyota предлагают отозвать их из-за проблем с тормозами

C соответствующим требованием выступили представители Национального союза защиты прав потребителей.

Письмо от Национального союза защиты прав потребителей было направлено в адрес президента « Toyota Motor Corporation» Акио Тойода. Представители Союза предложили начать отзывную кампанию автомобилей Toyota Land Cruiser Prado по причине вероятности отказа тормозной системы в случае изнашивания тормозных колодок.

Представители Союза не уточнили, об автомобилях каких годов выпуска идёт речь. Также они отметили, что отзыв может включать в себя и другие модели бренда с аналогичными дефектами. Согласно сообщению, с которым ознакомилась редакция «Колёс», при движении указанных машин могут вылетать изношенные тормозные колодки, что приводит к полному отказу тормозной системы. Это опасно как для водителей и пассажиров, так и для других участников движения.

Новости / Авто и общество

Поправки к закону о техосмотре одобрили в Госдуме РФ

Госдума РФ во втором чтении одобрила поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств». В первом чтении документ был принят в конце 2017 года. Он вносит несколько уточнений понятий и процедур, которые связаны…

162728

2 0 23.03.2018

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, автовладельцы вынуждены постоянно контролировать износ тормозных колодок. По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, это конструктивная недоработка автомобилей Toyota. Он считает, что необходимо применить «простое и дешевое техническое решение», которое исключит возможность вылета на ходу изношенной детали.

Организация получила ответ от главы российского офиса Toyota Хидэнори Одзаки. В письме говорится о том, что ООО «Тойота Мотор» является уполномоченным импортёром автомобилей японской марки. Его основная деятельность — ввоз и распространение на территории РФ машин, запасных частей и аксессуаров бренда через дилерскую сеть.

То есть компания не реализует автомобили, запасные части и аксессуары марки Toyota по договорам розничной купли-продажи конечным потребителям и не оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин. Этим занимаются уполномоченные дилеры и партнёры, то есть другие юридические лица, которые отвечают по своим обязательствам в соответствии с действующим в стране законодательством.

Также в российском представительстве напомнили о том, что, согласно руководству пользователя, автовладельцы должны проводить проверку тормозных колодок и дисков через каждые 10 000 километров пробега или шесть месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

По мнению представителей Союза, «в условиях экономического кризиса» нельзя быть уверенным в том, что все выезжающие на дороги автомобили Toyota вовремя прошли своевременное техническое обслуживание и оснащены оригинальными запчастями.

В качестве альтернативы отзыву они предложили обязать сотрудников ГИБДД проверять у владельцев Тойот наличие сервисной книжки и отметок о прохождении ТО. Если их не будет, то, по мнению инициаторов, нужно запрещать эксплуатацию таких машин и отправлять на штрафстоянку.

Очевидно, что предложение, касающееся привлечения сотрудников ГИБДД, обречено на провал: сервисные книжки не входят в список документов, которые водитель обязан передавать инспекторам для проверки (он включает в себя права, свидетельство о регистрации ТС и полис ОСАГО). Напомним, регламент для сотрудников ГАИ не так давно обновили, и из-за него по-прежнему продолжаются споры.

По материалам: www.kolesa.ru