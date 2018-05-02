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Озвучена дата презентации новых моделей Lada
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В Сети появилась информация о дате презентации новых моделей Lada 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: lada.ru
Вероятнее всего модели будут представлены на международном Московском автосалоне.
В Сети появился снимок, который, как утверждается, удалось сделать на закрытом собрании компании «АвтоВАЗ». На изображении указан график презентаций и выпуска новых моделей автомобилей Lada.
Судя по фотографии, все премьеры пройдут уже в августе этого года. Вероятнее всего модели будут представлены на международном Московском автосалоне.
«АвтоВАЗ» представит сразу пять вариаций Lada Granta. Автомобиль получит кузовы седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, а также кросс-версию. Также компания покажет новый компактный кроссовер Lada Xray Cross. В феврале этого года очевидцам даже удалось сделать фото внедорожника на тестах.
Еще один внедорожник Lada 4x4 также будет представлен в августе. Правда пока не понятно, идет ли речь о его обновлении или выпуске следующего поколения модели.
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