Озвучена дата презентации новых моделей Lada

В Сети появилась информация о дате презентации новых моделей Lada

Вероятнее всего модели будут представлены на международном Московском автосалоне.

В Сети появился снимок, который, как утверждается, удалось сделать на закрытом собрании компании «АвтоВАЗ» . На изображении указан график презентаций и выпуска новых моделей автомобилей Lada

Судя по фотографии, все премьеры пройдут уже в августе этого года. Вероятнее всего модели будут представлены на международном Московском автосалоне.

«АвтоВАЗ» представит сразу пять вариаций Lada Granta . Автомобиль получит кузовы седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, а также кросс-версию. Также компания покажет новый компактный кроссовер Lada Xray Cross. В феврале этого года очевидцам даже удалось сделать фото внедорожника на тестах.

Еще один внедорожник Lada 4x4 также будет представлен в августе. Правда пока не понятно, идет ли речь о его обновлении или выпуске следующего поколения модели.